Tutti pazzi per Mertens: lo cercano 4 club europei ma anche da Qatar, Emirati e Messico

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il Valencia di Gattuso, il Botafogo, il Monaco e l'OM restano in attesa. Offerte per lui anche dal Qatar, dagli Emirati e dal Messico". Sono queste le squadre e i paesi che cercano Dries Mertens, che aspettano una risposta dal belga per la prossima stagione. Tutte sperano che il calciatore non rinnovi col Napoli per poi dare l'assalto decisivo a parametro zero. Un vero affare. A scriverlo è il Corriere dello Sport oggi in edicola.