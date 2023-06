Tutti pazzi per Orsolini: non solo il Napoli, ecco i club interessati

Riccardo Orsolini è reduce dalla sua miglior stagione con la maglia del Bologna, nella quale ha collezionato 11 gol e 4 assist in 32 presenze

Riccardo Orsolini è reduce dalla sua miglior stagione con la maglia del Bologna, nella quale ha collezionato 11 gol e 4 assist in 32 presenze. L'ex Juventus e Ascoli ha attirato l'interesse concreto di diverse squadre, in Serie A e all'estero. Come riporta Sky Sport, oltre a Fiorentina e Napoli monitorano la situazione del 26enne anche in Turchia, segnatamente i dirigenti del Fenerbahce.