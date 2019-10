Tutti pazzi per Tonali: sul talento del Brescia anche il Real Madrid

Giocatore spesso accostato alla Juventus in sede di calciomercato, Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 del Brescia e della nostra nazionale, sarebbe finito anche nel mirino del Real Madrid in vista della prossima stagione: stando ad indiscrezioni provenienti dalla Spagna, e riportate da "Don Balon", però, le "Merengues", vista la folta concorrenza per giugno, potrebbe tentare l'assalto già a gennaio. Difficile che il Brescia possa decidere di privarsi di Tonali già in inverno, anche se un'offerta da 40 milioni di euro cash potrebbe far vacillare Cellino.