Tutti vogliono Bremer: Cairo prepara il rinnovo e fissa la valutazione

"Bremer, scatto rinnovo. Con patto di mercato", si legge oggi su Tuttosport. Il Torino non vuole perdere a zero anche il suo gioiello difensivo e così accelera per il rinnovo di contratto. Stipendio che si alzerà fino a 1.8 milioni a stagione, più premi. Durata fino al 2024, con opzione per un'ulteriore stagione. Ma ciò non significa una permanenza certa di Bremer in granata: sarà una sorta di patto di mercato.

Bremer è nel mirino di mezza Europa e Cairo lo valuta circa 30 milioni. Insomma, un rinnovo oggi in attesa di offerte a peso d’oro domani. Bremer è stato accostato a tante big ed anche il Napoli lo ha seguito nelle scorse settimane.