Tutti vogliono Lozano, ma nei campionati "sbagliati"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'Arabia, anche l'America prova a sedurre Hirving Lozano. Le ultime notizie parlano di un forte interesse dall'Mls per l'attaccante del Napoli con contratto in scadenza nel 2024 ma pare che il messicano sia pronto a rifiutare anche la corte americana. Il giocatore ex Psv ha incontrato De Laurentiis, al momento non rinnova ancora, il suo futuro è in bilico. Lui vorrebbe restare in uno dei cinque top campionati europei ma offerte vere per lui non arrivano.