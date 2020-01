Tutti vogliono Younes: tre club italiani sul tedesco, ma futuro è ancora in bilico

Tutti vogliono Amin Younes. Futuro in bilico per l'attaccante tedesco. L'ex Ajax è in uscita ma non ha ancora sciolto le riserve. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che Younes continua a rifiutare la Sampdoria, che l’ha scelto per sostituire Caprari. Ci sono anche il Genoa, il Torino, che dovrebbe cedere Iago Falque e uno tra Zaza, Edera e Millico, e il Parma che ha come priorità Sebastiano Esposito se Conte dovesse dare l’ok. Da non scartare l'ipotesi Mainz come contropartita per Mateta.