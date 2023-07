Tutto confermato: il Napoli sta per definire Caprile, contratto fino al 2028

TuttoNapoli.net

Arrivano conferme importanti: Elia Caprile sarà un giocatore del Napoli. Il giovane portiere che tanto bene ha fatto al Bari in Serie B sarà girato poi in prestito all'Empoli, che l'ha scelto per il dopo Vicario. Lo riferisce anche Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

Un altro collega esperto di mercato, Nicolò Schira, aggiunge che l'estremo difensore si trasferirà a titolo definitivo in azzurro (prima del prestito) e firmerà un contratto quinquennale, con scadenza a giugno 2028.