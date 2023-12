Tutto su Pasquale Mazzocchi: i dati più interessanti sull'obiettivo azzurro

A Napoli si è praticamente certi che Alessandro Zanoli dirà addio, il nuovo vice-Di Lorenzo è già stato individuato: si tratta di Pasquale Mazzocchi

Il mercato invernale è alle porte, e a Napoli si è praticamente certi che Alessandro Zanoli dirà addio in prestito, probabilmente direzione Genoa. Il nuovo vice-Di Lorenzo è già stato individuato: si tratta di Pasquale Mazzocchi, della Salernitana.

Scopriamo chi è ...

Pako ha dichiarato di tifare per la maglia azzurra, e già questa è una cosa fondamentale. Ha 28 anni, è alto 183cm, piede destro. Ad oggi, in 17 presenze ha messo a referto solo un assist e zero gol, ma è legittimo pensare che sia complice la crisi della Salernitana. Infatti, lo scorso campionato, in 27 partite ha collezionato due gol e tre assist. Nelle ultime due stagioni ha ricoperto prevalentemente il ruolo di quinto di centrocampo, sia a destra che a sinistra, e questo è un segnale intrigante considerato il passato di Walter Mazzarri. Mazzocchi sa giocare anche in una difesa a 4, come sta facendo adesso con Inzaghi, e come accaduto episodicamente quando c’era Paulo Sousa sulla panchina granata. È un giocatore atleticamente molto valido, con delle peculiarità interessanti.

Tra i pari ruolo in Serie A è:

-2° per dribbling riusciti (17, al 1° posto Ebosele con 31);

-8° per dribbling contrastati (14);

-6° per contrasti vinti (18);

-Rientra nel 98esimo percentile per Prese possesso palla riuscite (2.23 per partita);

-Solo 14° per cross riusciti (12).

Non siamo ancora certi del suo arrivo, perché il suo cartellino è di circa 4 milioni di euro (dati transfermarkt) mentre la prima offerta del Napoli, secondo alcune indiscrezioni, ammonterebbe a 1 milione di euro. L’alternativa sarebbe Marco Davide Faraoni, 32enne esterno dell’Hellas Verona, certamente un profilo di maggiore esperienza, ma che sta faticando ad imporsi in una difesa a 4 in questa stagione. Mazzocchi invece, per duttilità, capacità di spinta e condizione atletica, sembra la scelta più adatta per il Napoli in questo momento.