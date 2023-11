Tutto su Soumaré: piaceva a City e Barça, arrivò a sfiorare i 40mln di valore

Il nome di Boubakary Soumaré torna d'attualità per il Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sulla sua recente carriera

Il nome di Boubakary Soumaré torna d'attualità per il Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sulla sua recente carriera: "Finì nel mirino del City e del Barça e arrivò ad avere una valutazione di 40 milioni di euro. Nel 2021, poi, lo acquistò il Leicester investendo poco più di 20 milioni: due stagioni in Premier, mai grandissima continuità e a seguire la cessione in prestito al Siviglia".