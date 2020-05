Tuttojuve su Milik: "Non diamo 40mln ad ADL, prendiamolo a 0 a gennaio..."

Uno dei calciatori che sembra ormai avere la valigia in mano è Arek Milik. L'attaccante, per ora, non ha trovato l'accordo col Napoli per prolungare il contratto e, di certo, non mancano i corteggiatori. Come riferisce il portale Tuttojuve.com, i suoi rappresentanti avrebbero già aperto la porta ad un possibile trasferimento alla Juventus, ma il suggerimento è di non soddisfare le richieste di ADL:

"La Juventus deve assolutamente fare i suoi calcoli, non puoi pagare 40 milioni un giocatore che l'anno dopo si libera a parametro zero. Se il Napoli non accetta scambi, il valore massimo cash è di 20 milioni. Basti pensare che a gennaio del 2021 la Juventus potrebbe bloccare il polacco per giugno 2021 senza spendere nulla, non è normale pagare 40 milioni una cosa che dopo sei mesi puoi bloccare a zero".