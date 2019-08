Tuttosport - Accordo totale Toro-Verdi: è corsa contro il tempo per averlo in Europa

Corsa contro il tempo per Simone Verdi dal Napoli al Torino. Questo perché il club di Urbano Cairo, spiega Tuttosport, vuole inserirlo nelle liste per sfidare il Wolverhampton in Europa League. 48 ore, dunque, per arruolarlo per lo spareggio. I conti tornano, a Verdi 2 milioni netti, 10 per il prestito e 10 per il riscatto obbligatorio nel 2021 al Napoli da parte del Torino. Si attende solo il via libera da parte del club azzurro.