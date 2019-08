Tuttosport - ADL aspetta ancora un giorno: domani scatterà il gong per Icardi

“E’ solo uno scrupolo, non di più, continuare ad aspettare una risposta da Icardi”. Così scrive Raffaele Auriemma sulle colonne di Tuttosport oggi in edicola. Il quotidiano spiega che De Laurentiis ha detto alla moglie-agente Wanda Nara che l’ultimatum del Napoli sarebbe scaduto tra mercoledì e giovedì e non per un vezzo ma perché la modulistica contrattuale del club azzurro è complessa e poi non ci sarebbero più i tempi per effettuare il tesseramento. Il gong scatterà domani.