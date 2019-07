Tuttosport - ADL prova ad accontentare Insigne che in passato gli aveva chiesto di andar via: c'è il Psg

Futuro in bilico per Lorenzo Insigne. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che Da Laurentiis proverà ad accontentare il calciatore che in passato, come svelato dallo stesso patron azzurro in una recente intervista, gli aveva chiesto di essere ceduto. Tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno, ci sta lavorando Raiola, la richiesta è di almeno 80 milioni di euro. Il club che più d'altri lo cerca continua ad essere il Psg ma solo con Neymar ceduto al Barcellona. In caso contrario, senza offerte, Insigne resterà al Napoli.