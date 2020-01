Tuttosport - ADL si inserisce per Giroud, ma il francese aspetta l'Inter

Nome nuovo per l'attacco del Napoli. Si tratta di Olivier Giroud, 33 anni, bomber francese in uscita dal Chelsea. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che l'ex Arsenal è già promesso sposo dell'Inter, eppure De Laurentiis si è inserito nella trattativa con l'idea di cedere Llorente in prestito. Per lo spagnolo si tratterebbe di un ritorno. Su Giroud c'è anche l'Everton di Ancelotti ma al momento resta in vantaggio l'Inter, che vorrebbe chiudere non appena avrà ceduto Politano.