Tuttosport - Affondo del West Ham che offre più del Napoli, ma Lobotka rifiuta: oggi novità

Stanislav Lobotka vuole a tutti costi il Napoli. Per questo ha rifiutato un'offerta interessante da parte del West Ham. La società inglese ha tentato il sorpasso offrendo 22 milioni al Celta Vigo, dunque più di quanto proposto dal Napoli, ma ogni tentativo è stato vano dato che lo slovacco ha detto "no" volendo solo la squadra azzurra. Il quotidiano Tuttosport fa sapere che oggi potrebbero esserci novità sostanziali per il suo futuro.