Tuttosport - Al Milan concorrenza per Mario Rui: spunta l'idea Pellegrini

In attesa degli arrivi di Boban e Massara (il nome preferito per il ruolo di direttore sportivo) Paolo Maldini inizia a muoversi autonomamente sul mercato e va a caccia di terzini sinistri. Il Milan segue Mario Rui ma spunta una nuova idea: Luca Pellegrini, protagonista di un’ottima stagione in prestito a Cagliari e ora tornato a disposizione della Roma proprietaria del suo cartellino. Lo scrive l’edizione odierna di Tuttosport secondo cui: “Al momento sembra più agevole trattare l’arrivo di Mario Rui che è considerato in uscita dal Napoli. Pellegrini, 20 anni, invece rappresenta un gioiellino e non sarà facile strapparlo alla Roma, vista anche la concorrenza di altre big”.