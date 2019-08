Tuttosport - Ancelotti ha caldeggiato l'arrivo di Llorente: sarà a disposizione per la Samp

Fernando Llorente al Napoli, ci siamo. In mattinata il giocatore è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche, pronto alla sua nuova esperienza. Come nasce l'idea? Tuttosport spiega che Ancelotti in persona ne ha caldeggiato l'arrivo per la sua esperienza internazionale e perché dotato di caratteristiche differenti agli altri attaccanti in rosa. Lo spagnolo - si legge - sarà a disposzione dopo la sosta per le nazionali, ossia per la partita con la Sampdoria, la prima stagionale al San Paolo.