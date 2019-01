Tuttosport - Ancelotti rassicura Hysaj e l'agente: tornerà titolare. Via a gennaio solo per un'offerta choc

Non solo gli agenti di Allan, ieri a Castel Volturno c'è stato anche un incontro con l'agente Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Hysaj. Il procuratore nei giorni scorsi aveva protestato per le poche presenze del calciatore nell'ultimo periodo. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, "L’albanese però, ha ricevuto nuovamente la stima del tecnico Ancelotti, il quale ha spiegato al suo agente Giuffredi, che lo aveva tenuto fuori in 3 gare su 4 di dicembre solo perché le alternative nel ruolo avevano dimostrato in allenamento di essere più pronte. Ma non è certamente una bocciatura e Hysaj ben presto tornerà titolare".

MERCATO. Per questo, sul fronte mercato, Raffaele Auriemma scrive sulle colonne del quotidiano torinese: "L’esterno potrebbe andare via a gennaio solo in presenza di una offerta da almeno 35-40 milioni ed al momento non ci sono società interessate a spendere questa somma, a meno che Sarri non insista con il Chelsea".