Tuttosport annuncia: la Juve manda via Higuain con buonuscita perché non ha offerte

Con l’arrivo di un attaccante centrale sembra non esserci più spazio per Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino è in uscita dalla Juventus e non farà più parte della rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, le opzioni sono due: o la rescissione o la cessione, anche se non ci dovrebbero essere offerte per lui. In caso di risoluzione si dovrà discutere sulla buonuscita, argomento dell’ultima trattativa che dovrà stabilire quale parte dei 7,5 milioni e mezzo di euro dovrà essere versata al Pipita.