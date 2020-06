Tuttosport, Auriemma: Osimhen, Giuntoli sta perdendo la pazienza per convincere i suoi agenti

Gli acquisti verranno definiti solo dopo le cessioni in quel ruolo. Secondo Raffaele Auriemma su Tuttosport, il discorso comprende anche l'acquisto dell'attaccante centrale. I nomi restano quelli di Immobile ed Osimhen, ma se per il bomber biancoceleste si vuole evitare una trattativa al massacro con la Lazio, per l'attaccante del Lille invece Giuntoli starebbe perdendo la pazienza e nemmeno sembra essere disposto a pregare l'entourage per convincerlo che Napoli è la scelta giusta.