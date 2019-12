Tuttosport, Auriemma: "Rinnovo Zielinski, è fatta: le cifre di ingaggio e clausola"

Manca solo la firma per il rinnovo di Piotr Zielinski. E' quanto scrive quest'oggi su Tuttosport il giornalista Raffaele Auriemma, sottolineando che di soluzioni migliori non sono arrivatre al suo manager Bartlomiej Bolek che, nello scorso fine settimana ha avuto il faccia a faccia decisivo con Giuntoli che ha portato a notizie positive. Accordo fino al 2024 e stipendio che passerà da 1,1mln di euro a 2,5mln di euro, più bonus. In cambio il Napoli ha ottenuto la cifra che voleva per quanto riguarda la clausola rescissoria: sarà da 100mln di euro, come richiesto dal club partenopeo.