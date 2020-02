Tuttosport - Ben Yedder bomber in Ligue 1: in estate ci aveva pensato il Napoli

15 gol in 21 presenze in Liga per Ben Yedder, attaccante del Monaco, bomber di Francia. Focus sul quotidiano Tuttosport che ricorda del suo passato, in estate il bomber era stato scaricato dal Siviglia, tanti club ci avevano pensato, anche il Napoli si era interessato, così come la Roma e il Manchester United, alla fine è arrivato il Monaco ed è stata la scelta giusta.