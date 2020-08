Tuttosport - Bernardeschi, dopo il no al Napoli può finire in un altro scambio con l'Atletico

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Federico Bernardeschi potrebbe finire in un altro scambio dopo quello non riuscito con Milik. La nuova Juventus di Andrea Pirlo è alla caccia di elementi per rinforzare il proprio centrocampo. Al direttore sportivo Paratici piacerebbe molto Thomas Partey dell'Atletico Madrid, ma Diego Simeone non intenderebbe fare sconti. La chiave potrebbe però essere proprio Bernardeschi.