Tuttosport - Callejon, niente rinnovo: si va verso l'addio a fine stagione

Per un Zielinski che dovrebbe rinnovare, un altro giocatore potrebbe lasciare Napoli a costo zero al termine di questa stagione. Si tratta di José Maria Callejon. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, l'esterno spagnolo non dovrebbe rinnovare il proprio contratto che scade il prossimo giugno. Trattative chiuse, tutto fermo: si profila per lui un ritorno in patria.