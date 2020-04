Tuttosport - Chelsea e Tottenham su Milik: proposte due pedine di scambio più conguaglio

Tanti club italiani e stranieri sono interessati ad Arek Milik che non ha ancora rinnovato col Napoli e difficilmente lo farà. Il giocatore, secondo Tuttosport, piace al Milan, ma anche in Inghilterra, con Tottenham e Chelsea interessate: entrambe pronte a offrire oltre a un conguaglio economico anche una pedina di scambio. Gli Spurs propongono Lucas Moura e il Chelsea Boga del Sassuolo su cui il club inglese ha diritto di recompra. Ma Milik, a quanto pare, ha messo in cima ai propri pensieri la Juventus, che pure si è interessata al calciatore.