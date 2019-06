Tuttosport - Con l'Atletico distanza di 10 mln per Hysaj: la cifra per chiudere l'affare

Non solo acquisti, in casa Napoli si deve pensare anche alle cessioni. In uscita, tra gli altri, c’è Elseid Hysaj. L’edizione odierna di Tuttosport scrive: “l’unico ad avere un club che ha fatto una proposta al Napoli è l’Atletico Madrid. Offerti 15 milioni, il Napoli spara 25 e l’operazione si potrebbe chiudere a 18”.