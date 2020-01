Tuttosport - Con Politano finisce il mercato: Ghoulam e Llorente bloccano altri acquisti

Il mercato in entrata del Napoli si fermerà a Demme, Lobotka, Rrahmani (per giugno) e Politano. A riportarlo è Tuttosport, secondo cui nell'ultima settimana di questa sessione di gennaio ci saranno movimenti soltanto in presenza di occasioni imperdibili. Il club azzurro potrebbe pensare ad un terzino sinistro o a un centravanti, ma la presenza di Ghoulam e Llorente in organico (non ci sono grosse richieste per loro) frenerebbe un eventuale acquisto.