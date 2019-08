Tuttosport - Deadline Icardi: se accetta, Milik va via e il Napoli punta Lasagna come vice

Nelle manovre per l'attacco s'intrecciano più nomi, tante situazioni diverse, a volte anche complicate. Ma il Napoli pare avere le idee chiare, stando a quanto scrive Tuttosport. Il primo obiettivo è Mauro Icardi, al quale è stata data una deadline: deve rispondere alla proposta azzurra entro mercoledì, altrimenti il Napoli si muoverà su altre piste. Arrivasse Icardi, dovrebbe andar via Arkadiusz Milik, sul quale ci sono proprio l'Inter ma soprattutto il Borussia Dortmund. Una volta ceduto il polacco - si legge - per fare il vice-Icardi si andrebbe ancora sul mercato e il Napoli proverebbe a prendere Kevin Lasagna, il pupillo di Giuntoli.

ALTRO SCENARIO - Ovviamente c'è anche l'ipotesi che Icardi dica di no. A quel punto, il Napoli si terrebbe Milik e prenderebbe un profilo internazionale accanto a lui. Si tratta di Fernando Llorente, che continua ad essere monitorato dallo staff azzurro, che si tiene in contatto col suo entourage. Per l'ex Tottenham sarebbe pronto un triennale da 2,5 milioni a stagione più bonus.