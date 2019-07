Tuttosport - Difficoltà per i big, non vanno escluse le sorprese De Paul e Lasagna

James, Lozano, Pepè, Icardi. Tanti nomi, tante trattative ma anche tantissime difficoltà. “I tifosi del Napoli sono attraversati dalla preoccupazione di chi pensa che, alla fine, il club (pur volendo) non riuscirà ad arrivare a nessuno dei rinforzi indicati per alzare l’asticella”, si legge sull’edizione odierna di Tuttosport oggi in edicola. “Allora - scrive Raffaele Auriemma sul quotidiano - si tornerebbe a fare spesa lì dove dal 2004 il Napoli ciclicamente acquista calciatori: l’Udinese. I nomi di Rodrigo De Paul e di Kevin Lasagna non vanno mai depennati dalla lista del ds Giuntoli.