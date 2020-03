Tuttosport - E' ancora caccia a un terzino sinistro: vicino Tsimikas dell'Olympiacos

Il Napoli sembrerebbe essere prossimo al recupero di Faouzi Ghoulam, ma la prossima estate potrebbe tornare sul mercato. Sì, serve un terzino sinistro perché l'algerino, ad oggi, non dà nessun tipo di garanzia e Rino Gattuso non può restare con il solito Mario Rui. Così, secondo Tuttosport, il club azzurro avrebbe continuato a muoversi per Kostas Tsimikas dell'Olympiacos, che adesso sarebbe abbastanza vicino agli azzurri.