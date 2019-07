Tuttosport - Elmas, domani Giuntoli ad Istanbul per chiudere: la cifra complessiva

Il Napoli sta per acquistare Elif Elmas dal Fenerbahce, talento classe 1999, un tuttofare del centrocampo di grande qualità. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport svela le cifre dell'affare: domani il ds Giuntoli dovrebbe volare ad Istanbul per definire l'accordo coi turchi per 16 milioni cash più 3 di bonus.