Tuttosport - Entro mercoledì ADL vuole il sì di Osimhen o andrà su un altro attaccante: i dettagli

Sono ore calde per il futuro dell'attacco. Il Napoli attende il sì di Victor Osimhen, entro mercoledì De Laurentiis si aspetta una risposta da parte del suo entourage altrimenti dovrà virare su un altro obiettivo per l'attacco. Ma le sensazioni, al momento, sono positive, il sì dovrebbe arrivare a breve, scrive Tuttosport, anche perché c'era accordo su tutto, ingaggio compreso, con stipendio da 3,5 milioni di euro a stagione, bonus inclusi. Osimhen è stato a Napoli, ha apprezzato la città, ha avuto modo di confrontarsi con Gattuso, Giuntoli e lo stesso patron azzurro e ora s'è preso un po' di tempo per la scelta definitiva. Non ne ha troppo.