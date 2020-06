Tuttosport - Gattuso recupera tutti: Ghoulam sta così bene che può partire titolare

Rino Gattuso si sta specializzando nel recupero dei calciatori. Secondo quanto riferito da Raffaele Auriemma su Tuttosport, Faouzi Ghoulam sta così bene che potrebbe essere titolare contro la Spal, in attesa di capire se potrà essere ancora utile al club o se a fine stagione verrà ceduto al migliore offerente. Stesso discorso per Hysaj, tornato ai livelli visti con Sarri: ADL non è così convinto di trattenere Malcuit per cedere l'alban