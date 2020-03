Tuttosport - Gattuso vuole Belotti, asse col Torino: discorso si allarga a 3 calciatori

I ds di Torino e Napoli, Bava e Giuntoli, hanno già iniziato a parlare, scrive Tuttosport sottolineando che a Gattuso piace da impazzire Andrea Belotti. Ad ADL ha detto che basterebbe lui per ritenere completo il suo Napoli ed il presidente proverà ad accontentarlo. Al Napoli piace da tempo anche Salvatore Sirigu, su cui c'è anche il Milan. Cairo ritiene incedibili i due elementi e approfittando dello stop parlerà con loro per proporre un piano di rilancio della squadra per puntare all'Europa. Il discorso tra i club è proseguito per Izzo, prodotto del settore giovanile del Napoli e amico di Insigne, che il Torino sacrificherebbe per un'offerta importante o una contropartita adeguata ed il ds Bava ha controproposto uno scambio con Petagna, da sempre nei radar del Torino. Le parti si risentiranno perchè il club partenopeo intende andare forte su Belotti.