Tuttosport - Ibramania, è bagarre tra Milan e Bologna: più defilato il Napoli

Tutti pazzi per Ibra, e non potrebbe essere altrimenti, tra vecchie fiamme e nuovi ammiccamenti. Il Milan ha messo nuovamente gli occhi su Ibrahimovic, ma non è l’unico club interessato allo svedese. Come riporta il quotidiano Tuttosport, il Bologna, in questo momento, è il rivale più accreditato nella corsa allo svedese. Tutto merito di un rapporto davvero stretto tra il giocatore e il tecnico rossoblù, Sinisa Mihajlovic. Più defilato invece il Napoli, che non si è ancora mosso.