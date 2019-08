Tuttosport - Icardi ha solo la Juve in testa, ma l'Inter non apre: in prestito solo all'estero

Anche Tuttosport affronta stamane il tema relativo a Mauro Icardi che ha fatto causa all'Inter. e resta un forte desiderio di Aurelio De Laurentiis per il suo Napoli. Quale futuro per l'argentino in caso di addio ai nerazzurri? "Sullo sfondo rimangono, tiepide, Atletico Madrid e Psg, ma Icardi ha in testa solo la Juve - ribadisce il quotidiano torinese -. Wanda ha avuto ancora contatti con Paratici, ma i bianconeri, senza cessioni in attacco, potrebbero davvero accoglierlo? L’Inter negli ultimi giorni ha aperto alla possibilità di andare in prestito all'estero, non alla Juventus. Il club nerazzurro, sotto l’aspetto legale, si sente tranquillo. Pur dichiarando il giocatore fuori dal progetto, gli sta permettendo di allenarsi con i compagni e di usufruire delle strutture di Appiano; ha in mano tutto il materiale necessario per dimostrare le proprie ragioni, che Icardi non è stato discriminato. La presenza poi nelle partite è una scelta tecnica, un diritto di ogni allenatore. Piuttosto l’Inter ha bene in mente come il giocatore per due mesi nella stagione scorsa si sia chiamato fuori quando gli è stata tolta la fascia di capitano, rifiutandosi di allenarsi con la squadra spiegando di avere male al ginocchio (dolente sì, da mesi, ma ci aveva sempre convissuto, giocando)".