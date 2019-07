Tuttosport - Icardi, la Juve prova a battere il Napoli giocando la carta... Higuain!

La Juventus resta vigile sul fronte Mauro Icardi. Come spiega Tuttosport in edicola questa mattina, in un primo momento si era ipotizzato uno scambio con Dybala, ma la separazione da Massimiliano Allegri e l'avvento di Maurizio Sarri hanno cambiato le carte in tavola. Ora - si legge - si potrebbe ipotizzare l'inserimento di Gonzalo Higuain nella trattativa, qualora i nerazzurri non riuscissero a chiudere per Romelu Lukaku. Higuain o meno, Icardi resta l’obiettivo in attacco per la Juventu. I contatti con Wanda Nara sono stati allacciati da tempo, come da tempo si conoscono Fabio Paratici e Beppe Marotta, gli uomini mercato sui due fronti.