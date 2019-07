Tuttosport - Icardi possibile con la cessione di Milik, ma preferisce la Juve e spera nell'Inter

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione relativamente alla trattativa per Mauro Icardi: "Il Napoli, che sta chiudendo l’acquisto di Pepé, se cedesse Milik al Betis potrebbe poi presentare anche un’offerta per l’argentino all’Inter. Prima però dovrebbe convincere Icardi, che per ora continua a preferire la Juve nonostante l’insistente corte azzurra e che anzi spera ancora (invano) di essere reintegrato da Conte". Il quotidiano spiega, però, come l'offerta bianconera sia per ora bassa, anzi "fuori mercato al ribasso".