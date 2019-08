Tuttosport - Icardi prende ancora tempo: vuole rispettare la parola data alla Juve

Il Napoli spera ancora di convincere Mauro Icardi a sposare il progetto azzurro, ma il bomber argentino prende tempo. Il motivo? La fiducia dell'ex Sampdoria di finire alla Juventus, che al momento è bloccata in attacco sul mercato, ma in futuro potrebbe rifiondarsi su di lui dopo un colloquio avuto mesi fa in cui aveva dato parola a Paratici di dare una corsia preferenziale. Marotta preferirebbe cederlo al Napoli perché vuole darlo via in fretta, ma ad oggi Maurito attende i bianconeri. A riportarlo è Tuttosport.