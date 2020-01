Tuttosport - Ieri primi approcci per lo scambio Politano-Llorente con l'Inter: le ultime

Tra campo e mercato: il quotidiano Tuttosport oggi in edicola fa sapere che ieri sera al San Paolo ci sono stati approcci per lo scambio di prestiti Llorente-Politano con l’Inter. Al momento l’affare è stato messo in stand by, perché i due giocatori non sono ancora convinti di cambiare destinazione. Nel caso se ne riparlerà più avanti. Il Napoli cerca Politano per avere un esterno mancino in rosa con tanti destri a disposizione di Gattuso.