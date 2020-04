Tuttosport - Il Milan pensa a Meret: l'azzurro non vuole fare più la riserva di Ospina

Rivoluzione Milan il prossimo anno: via Ibrahimovic e forse anche Donnarumma. Se in attacco il primo nome è Milik, tra i pali uno dei profili maggiormente monitorati è proprio Alex Meret. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che il futuro del numero uno azzurro è in bilico. Meret non vuole fare la riserva di Ospina e per questo l'estate prossima sarà quella decisiva per capire quelle che sono e saranno le gerarchie di Gattuso. Intanto, il Milan sonda il terreno e pensa a lui per il dopo Donnarumma.