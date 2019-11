Tuttosport - Il Napoli ha offerto rinnovo a Callejon, ma dalla Cina pronti 30mln in 3 anni: possibile addio a gennaio

L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport analizza il futuro di José Maria Callejon svelando le possibili mosse future: "Il Napoli l’offerta gliel’ha fatta, con un biennale da tre milioni a stagione e la cifra non sembrerebbe soddisfarlo, perché dalla Cina starebbe per essere formalizzata (fronte Dalian, club allenato dal suo mentore Benitez) un’offerta che gli permetterebbe di guadagnare la stessa somma percepita da Hamsik: 30 milioni in tre anni. E se a gennaio dovesse arrivare anche al Napoli una proposta di cessione, il club certamente la prenderebbe in considerazione".