Tuttosport - Il Napoli ha un problema Lozano: non ha convinto Gattuso e si cerca una squadra all'estero

Uno dei problemi da risolvere per il Napoli sul mercato è quello relativo al futuro di Hirving Lozano. L'attaccante messicano non ha convinto Gattuso e si cercano pretendenti all'estero per un prestito, spunta il Newcastle. Lo riporta Tuttosport. La volontà del Napoli è quella di non svalutarlo dopo aver speso 42 milioni di euro la scorsa estate.