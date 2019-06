Tuttosport - Il Napoli prova a buttare giù il muro Atalanta per Zapata con un'offerta irrinunciabile

Il cartellino di Roberto Inglese e un conguaglio da 20-25 milioni. E' questa l'offerta che il Napoli avrebbe intenzione di presentare all'Atalanta per provare ad accaparrarsi Duvan Zapata e far sì che il suo ritorno in azzurro si concretizzi. Da Zingonia dicono che nessuno dei big partirà, ma il club azzurro ci proverà con un'offerta forse irrinunciabile. E' già in pressing sul suo agente, Fernando Villarreal, e ben presto si presenterà anche davanti agli orobici per trattare. A riportarlo è Tuttosport.