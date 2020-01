Tuttosport - Il Napoli prova ad inserirsi tra Juve e Inter per il gioiellino Chong

Il nome di Tahith Chong è al centro di numerose voci di mercato e Tuttosport oggi in edicola parla della sfida a distanza tra Juventus e Inter per il giovane del Manchester United. I Red Devils vorrebbero darlo allo Sporting nell'ambito della trattativa per portare Bruno Fernandes in Inghilterra ma il giocatore preferisce la destinazione italiana. In tutto questo occhio al Napoli che sta cercando di inserirsi.