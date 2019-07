Tuttosport - Il Napoli vuole fare Lozano con Icardi: il messicano ha già dato l'ok, si lavora con Raiola

Il Napoli pensa a Lozano ed Icardi con James quasi sfumato. Uno non esclude l’altro, secondo Tuttosport: se la pista Icardi non è di immediata risoluzione, il Napoli si sta concentrando su Lozano che tanto piace anche ad Ancelotti. Dopo l’affare Manolas, Raiola potrebbe firmare un’altra operazione con il Napoli portando in azzurro l’ala sinistra (può giocare anche a destra) del Psv che vuole cambiare casacca e ha dato il suo assenso al Napoli.