Tuttosport - Il Toro in Europa punta su Verdi ma col Napoli c'è una distanza di 7 mln

Simone Verdi sarebbe il primo obiettivo del Toro per rinforzare l'attacco, secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport. Il talentuoso attaccante del Napoli sarebbe il nome preferito da affiancare ad Andrea Belotti, e l'entrata in Europa potrebbe essere un'ulteriore carta da giocare. Bisognerà però colmare il gap tra la richiesta di De Laurentiis, che per Verdi vorrebbe 25 milioni, e la valutazione che ne danno i granata, cha sarebbe sui 18 milioni. In alternativa è sempre valida anche la pista che porta al sampdoriano Gianluca Caprari.