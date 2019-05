Tuttosport - Inglese nel mirino dell'Atalanta: è la punta ideale da alternare a Zapata

Roberto Inglese non verrà riscattato dall'Atalanta e dunque tornerà al Napoli, ma solo temporaneamente. Il centravanti potrebbe partire e piace all'Atalanta. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che i bergamaschi avrebbero individuato in Inglese l'attaccante ideale da affiancare a Zapata oppure da alternare al colombiano. Inglese ma non solo: a Gasperini, infatti, piace anche Pavoletti.