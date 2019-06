Tuttosport - Insigne e Malcuit non sono incedibili: ADL ascolta offerte

Lorenzo Insigne non è incedibile per il Napoli. Stando a quanto riferito da Tuttosport, Aurelio De Laurentiis prenderà in considerazione offerte fuori mercato per il suo capitano. E considerato cedibile è anche Kevin Malcuit: malgrado una buona stagione, non ha convinto appieno Ancelotti e in presenza di proposte interessanti non è da escludere una partenza.