Tuttosport - Inter, i dettagli dell'offerta a Mertens: Lukaku primo sponsor

Tuttosport oggi in edicola spiega che l'Inter non ha esaurito il suo pressing per Dries Mertens. Per Giuseppe Marotta e per Antonio Conte è il giocatore ideale per completare un reparto dove Alexis Sanchez è in partenza e dove Lautaro Martinez è in bilico. Il rinnovo col Napoli del belga è in stallo, Lukaku è un suo sponsor e ora è tornata a farsi sotto proponendo 5 milioni all'anno per due anni con opzione per il terzo.